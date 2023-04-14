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А вы замечали, что как только в нашей стране отмечают очередную дату, сразу вспоминают о школе

А вы замечали, что как только в нашей стране отмечают очередную дату, сразу вспоминают о школе

﻿﻿Кадр из фильма "Марсианин". Источник: kinopoisk.ruВы замечали, что как только в нашей стране отмечают очередную дату, сразу вспоминают школу.

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