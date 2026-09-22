Подразделения ПВО используют зенитные комплексы «Бук-М3» для защиты неба на Добропольском направлении

Расчет зенитного ракетного комплекса «Бук-М3» группировки войск «Центр» осуществляет перехват вражеских воздушных целей на Добропольском участке фронта.
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