Хватит на тысячи циклов: в Китае создали батарею с зарядкой за четыре минуты

Китайские ученые разработали новый прототип натрий-металлической батареи, которая способна полностью заряжаться всего за четыре минуты и при этом сохранять работоспособность на протяжении тысяч циклов зарядки.
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