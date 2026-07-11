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Пятый канал

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Хватит на тысячи циклов: в Китае создали батарею с зарядкой за четыре минуты

Хватит на тысячи циклов: в Китае создали батарею с зарядкой за четыре минуты

Китайские ученые разработали новый прототип натрий-металлической батареи, которая способна полностью заряжаться всего за четыре минуты и при этом сохранять работоспособность на протяжении тысяч циклов зарядки.

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