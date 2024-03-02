На прицел возьмут всех: Россия даёт жёсткий ответ на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО

Сергей Лавров заявил о реакции России на присоединение Швеции и Финляндии к НАТО.По словам главы МИД России Сергея Лаврова, наша страна развернёт дополнительные вооружения в ряде округов в ответ на присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу.