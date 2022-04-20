Вассерман объяснил, что будет в случае смены Зеленского Медведчуком

Депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман рассказал, как сложится ситуация на Украине, если ее действующего президента Владимира Зеленского сменит председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман рассказал, как сложится ситуация на Украине, если ее действующего президента Владимира Зеленского сменит председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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