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Вассерман объяснил, что будет в случае смены Зеленского Медведчуком

Вассерман объяснил, что будет в случае смены Зеленского Медведчуком

Депутат Государственной думы РФ Анатолий Вассерман рассказал, как сложится ситуация на Украине, если ее действующего президента Владимира Зеленского сменит председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

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