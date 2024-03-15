Более полумиллиарда рублей поддержки в рамках нацпроекта МСП получили предприниматели РТ

В Татарстане предприниматели и самозанятые граждане могут получить финансовую поддержку по льготным процентным ставкам в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» через центр «Мой бизнес».
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