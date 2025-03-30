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Стало известно, когда россияне начали гордиться страной

Стало известно, когда россияне начали гордиться страной

Симоньян: россияне стали гордиться страной с момента начала президентства Путина Россияне начали уважать и гордиться своей страной, когда ее возглавил Владимир Путин, заявила главный редактор международной медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

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