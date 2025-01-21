Россия изменила отношение к Греции и Кипру из-за Украины Россия полностью изменила отношение к Греции и Кипру по важнейшим для греческих интересов вопросам и отказала им в поддержке из-за их позиции по украинскому конфликту, пишет газета "Кириакатики Демократия".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Без Родины, сердца, совести, мозгов и со специфическими фамилиями
- Дело школы в Новой Москве, где 20 приезжих напали на троих местных, получило неожиданный поворот
- «Не квартиру им в Мытищах, а депортацию!» - получившие бесплатное жилье в Подмосковье патриоты Таджикистана затаились и удалили аккаунты в соцсетях
Свежие комментарии