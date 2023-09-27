Жители села в Карелии отстояли свой экологический интерес

По инициативе населения будет восстановлено природное течение в озере По инициативе жителей села Ведлозеро началось строительство моста, которое восстановит природное течение озера между островом Рожнаволок и центром села.
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