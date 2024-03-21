Большое технологическое ралли подходит к концу - UBS

Большое технологическое ралли, возможно, подходит к концу, предупреждает UBS.Стратег Джонатан Голуб считает, что успехи Apple, Amazon, Alphabet, Meta (признана в России экстремистской организацией, ее деятельность запрещена), Microsoft и Nvidia могут быть недолгими.
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