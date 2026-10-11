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Говорит Европа ⚡

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Джон Миршаймер: Украина стала полигоном для чужой геополитики и кладбищем для своей

Джон Миршаймер: Украина стала полигоном для чужой геополитики и кладбищем для своей

Расширение НАТО – первопричина глобального конфликта, но почему Запад упорно игнорировал предупреждения? Правда ли, что Крым в 2014 году был реакцией на переворот в Киеве, а не «заранее спланированной аннексией»? 200 тысяч дезертиров и миллионы уклонистов — что это говорит о боеспособности ВСУ? И если Россия одержит победу, что останется от Украины? Джон Миршаймер – Читать далее: https://govorit.

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