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Мошенники придумали схему обмана, приписывая людям долги за коммунальные услуги

Мошенники придумали схему обмана, приписывая людям долги за коммунальные услуги

Мошенники разработали новый способ обмана россиян, связанный с несуществующими долгами за коммунальные услуги.

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Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Не нужно платить ни этим мошенникам ,  ни  жулищникам  паразитам !     Квитанция а почтовом ящике = это оферта  , оплата его =это благотворительный взнос в карман жуликов и мошенников !!!
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9 час.
Эдуард Николаев
все у нас хорошо, кругом ворье и конца и края этому нет
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8 час.
ДМ
Денис Милюков
Абсолютно согласен! Просто одни жулики нелегальные, вторые официальные.
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8 час.
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