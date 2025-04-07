Мошенники разработали новый способ обмана россиян, связанный с несуществующими долгами за коммунальные услуги.
Мошенники придумали схему обмана, приписывая людям долги за коммунальные услуги
Комментарии
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МГ
Малик Гумеров
Не нужно платить ни этим мошенникам , ни жулищникам паразитам ! Квитанция а почтовом ящике = это оферта , оплата его =это благотворительный взнос в карман жуликов и мошенников !!!
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9 час.
Эдуард Николаев
все у нас хорошо, кругом ворье и конца и края этому нет
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8 час.
ДМ
Денис Милюков
Абсолютно согласен! Просто одни жулики нелегальные, вторые официальные.
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8 час.
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