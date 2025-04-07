Петербургские депутаты призвали не изображать церкви без крестов

Парламентарии Санкт-Петербурга предлагают законодательно закрепить, что культовые здания обязательно должны изображаться с соответствующей религиозной символикой, следует из материалов на сайте заксобрания.
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