«Умеров под угрозой»: Коррупция, Драпатый и безумные интриги «Слуги народа»

Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса, что подразумевает злоупотребление властью, которое привело к серьёзным последствиям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии