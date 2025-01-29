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«Умеров под угрозой»: Коррупция, Драпатый и безумные интриги «Слуги народа»

«Умеров под угрозой»: Коррупция, Драпатый и безумные интриги «Слуги народа»

Недавно Национальное антикоррупционное бюро Украины возбудило уголовное дело против министра обороны Рустема Умерова по части 2 статьи 364 Уголовного кодекса, что подразумевает злоупотребление властью, которое привело к серьёзным последствиям.

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