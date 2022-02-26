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Обзор нового южнокорейского флагмана Samsung Galaxy S22+

Обзор нового южнокорейского флагмана Samsung Galaxy S22+

Несмотря на то, что Samsung Galaxy S22 Ultra, представленный в феврале 2022 года, привлек к себе максимальное внимание обзорщиков, именно его "младший брат" Galaxy S22+ претендует на звание истинного флагмана для среднестатистического пользователя.

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