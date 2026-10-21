В Белом доме заявили об отсутствии у Соединенных Штатов и Израиля планов атаковать Иран до проведения промежуточных выборов в американский Конгресс, сообщает телеканал Al-Jazeera, ссылаясь на замруководителя пресс-службы президента США Дональда Трампа Анну Келли.