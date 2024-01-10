Bloomberg: арест Каминьского и Вонсика ввергает Польшу в политический хаос

Арест бывшего министра внутренних дел Польши Мариуша Каминьского и его заместителя Мацея Вонсика привёл к углублению конституционного кризиса в стране после того, как на выборах победили «проевропейцы», говорится в статье агентства Bloomberg.
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