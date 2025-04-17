В Госдуме заявили, что блокировать YouTube в России пока не планируется

При этом пользователям стоит помнить о рисках Член комитета Государственной думы по информационной политике, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин сообщил, что речь о блокировке или отключении YouTube в России в настоящий момент не идет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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