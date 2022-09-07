Правда ли, что ситуация с мужчинами в России просто плачевна? Нет нормальных, порядочных, верных, почти каждый алкоголик, психопат, нарцисс, гулящий, изменяющий, жадный, обманщик, циничный, сексист, наркоман, не умный, трус, безработный и т.
Правда ли, что ситуация с мужчинами в России просто плачевна? Нет нормальных, порядочных, верных, почти каждый алкоголик, психопат, нарцисс, гулящий, изменяющий, жадный, обманщик, циничный, сексист, наркоман, не умный, трус, безработный и т.
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