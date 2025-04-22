Скульптор Зураб Церетели умер в возрасте 91 года

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Андрей Зарубкин

"Скульптор" Зураб Церетели слепил статую Колумба для установки на его родине. Соотечественникам Колумба статуя и его цена не понравились. Выручил Лужков - приятель Церетели. Заменили голову на голову Петра 1, повесили на такелаж каравеллы андреевские флаги и установили этого уродам на стрелке Водоотводного канала. В Москве есть еще несколько мест, где "красуются" уроды работы Церетели.