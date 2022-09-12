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Искусственные сооружения на Марсе?

Искусственные сооружения на Марсе?

Лучшим доказательством существования искусственных сооружений на Марсе является не "Лицо на Марсе" и даже не "Комплекс Пирамид" (хотя этот "Комплекс" более убедителен, чем предполагаемое "Лицо»"), а равномерно расположенные объекты на Марсе.

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