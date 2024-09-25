В духовной столице Урала отмечают день памяти Симеона Верхотурского

Сегодня православные верующие отмечают 320 лет перенесения мощей праведного Симеона Верхотурского. По этому случаю митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений провел праздничную Божественную литургию в Свято-Николаевском мужском монастыре духовной столицы Урала.
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