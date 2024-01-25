Украинский политик призвал арестовать генералов ВСУ, отдавших приказ сбить Ил-76

Экс-депутат Рады обрушился на Зеленского после сбития Ил-76 в Белгородской области.Бывший нардеп Верховной Рады Игорь Мосийчук прошел катком критики по украинским властям после крушения Ил-76 в Белгородской области.
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