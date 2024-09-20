Читательница Мойки78 делится кадрами аварии с пешеходом на Васильевском острове - в районе перекрестка Уральской улицы и проспекта КИМа.
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Читательница Мойки78 делится кадрами аварии с пешеходом на Васильевском острове - в районе перекрестка Уральской улицы и проспекта КИМа.