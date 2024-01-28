НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FTimes

112 подписчиков

Почему на Руси 29 января девушкам нельзя было выходить из дома, пока они не подметут мусор

Почему на Руси 29 января девушкам нельзя было выходить из дома, пока они не подметут мусор

Почему на Руси 29 января девушкам нельзя было выходить из дома, пока они не подметут мусор Андрей Андреев 29 января 2024 года в Православной церкви отмечается День памяти святого Петра, считающегося покровителем домашнего скота.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх