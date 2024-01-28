Почему на Руси 29 января девушкам нельзя было выходить из дома, пока они не подметут мусор Андрей Андреев 29 января 2024 года в Православной церкви отмечается День памяти святого Петра, считающегося покровителем домашнего скота.
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