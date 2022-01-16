Коммунист без мандата и мертвые тигрята: неделя в Уссурийске

Только один Анатолий за год и сотни Артемов: как в Уссурийске называли детей в 2021 годуВ управлении ЗАГС администрации Уссурийского городского округа подвели итоги работы за 2021 год.
Популярные статьи
- В Севастополь прибыл новейший корабль противоминной обороны «Георгий Курбатов»
- В ходе учения в Калининградской области военные инженеры Балтийского флота обеспечили проход танков через болото и минные поля
- В Подмосковье связисты гвардейской танковой армии ЗВО настроили канал связи при работе источника помех
Свежие комментарии