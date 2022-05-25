The Athletic: Овечкин и близко не подобрался к уровню игры Кросби

Журналист The Athletic Джош Йохе выразил мнение, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сможет достичь уровня форварда "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби даже в случае, если он побьет голевой рекорд легендарного Уэйна Гретцки.