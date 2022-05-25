The Athletic: Овечкин и близко не подобрался к уровню игры Кросби

Журналист The Athletic Джош Йохе выразил мнение, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сможет достичь уровня форварда "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби даже в случае, если он побьет голевой рекорд легендарного Уэйна Гретцки.
Журналист The Athletic Джош Йохе выразил мнение, что нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин не сможет достичь уровня форварда "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби даже в случае, если он побьет голевой рекорд легендарного Уэйна Гретцки.
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