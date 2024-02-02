Журналистка Бреннан: Канада должна была получить бронзу Игр вместо России

Американская журналистка USA Today Кристин Бреннан на своей странице в социальной сети X заявила, что после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил, бронзовую медаль командного турнира зимних Олимпийских игр - 2022 должна была получить сборная Канады, а не российские фигуристы.
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