Журналистка Бреннан: Канада должна была получить бронзу Игр вместо России

Американская журналистка USA Today Кристин Бреннан на своей странице в социальной сети X заявила, что после дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой из-за нарушения антидопинговых правил, бронзовую медаль командного турнира зимних Олимпийских игр - 2022 должна была получить сборная Канады, а не российские фигуристы.