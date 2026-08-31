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Аксенов пообещал топливо в Крыму не дороже 100 рублей за литр. Власти ДНР не мешают спекулянтам продавать по 180

Аксенов пообещал топливо в Крыму не дороже 100 рублей за литр. Власти ДНР не мешают спекулянтам продавать по 180

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что на полуостров будет поставлен достаточный объём топлива для продажи, в связи с чем принято решение о фиксации цены.

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