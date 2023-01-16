Расписание трансляций World Grand Prix 2023

﻿16-22 января, Мировое Гран При по снукеру (Ворлд Гранд Прикс) 2023 (рейтинговый), The Centaur, Челтнем, Англия Текущий турнир Победитель предыдущего турнира: Ронни О’Салливан World Grand Prix 2023 Все новости и результаты World Grand Prix 2023 Турнирная таблица, результаты World Grand Prix 2023 Голосование: Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста Мировое Гран При 2023 по снукеру — расписание прямых трансляций Расписание матчей турнира World Grand Prix 2023 Смотреть трансляции турнира Мировое Гран При 2023 по снукеру вы можете на официальном платном плеере от Евроспорт — Евроспортплеере, а также на сайтах букмейкерских контор после регистрации бесплатно, например Winline, 1xstavka, Fon Bet.