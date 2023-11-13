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Несекретные материалы

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Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Ожидаемо, но гостеприимству европейцев приходит конец… И они уже даже не намекают, а открыто призывают беженцев из одной недалёкой страны иметь совесть.

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Комментарии
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Tania Еременко
Очухалась немчура... Ан нет, хохлы не те люди, чтобы уходить от халявы. Терпите, за то что снова подняли пасть на Россию. Это вам наказание Господне!
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18 час.
Анастасия Гончарова
ммм...красота ,молодцы какие эти ленивые и хитрющие свинки! не так то просто избавиться от хохла заселившегося в вашу хату, а вы как думали, что игрушки вам всё , а вот теперь гейропе хана от  свинорейха придет,тихо и мирно они оттяпают у вас недоумки всё что только  можно! так вам лживые и  лицемерные отродия  и надо!!!!😂😂😂🐽🐷🐖 P.S.  Примите их пожалуйста поскорее в ес и нато и в мире наступит благодать и  спокойствие потому как не будет ни ес ни нато  , а то ж   вы нам уже опостылели до точки до ручки ! Слава Хохлорындии !!!!🐽🐷😀👍👍👍👍👍👍👍
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2 час.

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