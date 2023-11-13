Европа натерпелась и требует от небратьев убираться

Анастасия Гончарова

ммм...красота ,молодцы какие эти ленивые и хитрющие свинки! не так то просто избавиться от хохла заселившегося в вашу хату, а вы как думали, что игрушки вам всё , а вот теперь гейропе хана от свинорейха придет,тихо и мирно они оттяпают у вас недоумки всё что только можно! так вам лживые и лицемерные отродия и надо!!!!😂😂😂🐽🐷🐖 P.S. Примите их пожалуйста поскорее в ес и нато и в мире наступит благодать и спокойствие потому как не будет ни ес ни нато , а то ж вы нам уже опостылели до точки до ручки ! Слава Хохлорындии !!!!🐽🐷😀👍👍👍👍👍👍👍