Москва в третий раз выиграла Гран-при премии «Умный город» за цифровизацию

Москва в третий раз удостоена Гран-при премии «Умный город» за успехи в цифровизации. Мэр Сергей Собянин отметил 20 проектов, включая «Москино» и «Московскую электронную школу», как значимые достижения столицы в сфере технологий и инноваций.
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