Гендиректор «Динамо»: «Поддерживаем Личку. Информация, связанная с Карпиным, неверна»

«У Марцела [Лички] контракт с «Динамо». Мы его поддерживаем. Информация, связанная с Карпиным? Информация неверна», — сказал гендиректор московского «Динамо» после матча с махачкалинским «Динамо» (4:0) в Мир РПЛ.