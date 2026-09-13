👧🏻 От игры к важным смыслам: как в детсадах Крыма малышей знакомят с традиционными ценностями В дошкольном учреждении Симферополя детей через игру учат отличать хорошее от плохого, знакомят с эмоциями и воспитывают уважение к старшим.