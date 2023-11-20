IT-эксперты обсудили идеи по усилению контроля за электронным голосованием

МОСКВА, 20 ноября, ФедералПресс. IT-эксперты, наблюдавшие за работой системы дистанционного электронного голосования во время сентябрьских выборов, представители «Ростелеком» и ЦИК России обсудили идеи по совершенствованию инструментов наблюдения.
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