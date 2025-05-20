На Тёткинском направлении продолжаются бои: ВСУ перебрасывают резервы к границе с Курской областью

На курском участке госграницы сохраняется напряжённая обстановка. Как сообщает телеграм-канал «Два майора», украинские силы продолжают атаки на Тёткинском направлении, пытаясь срезать выступ обороны российских войск.
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