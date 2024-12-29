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В военной мощи США обнаружена критическая уязвимость

В военной мощи США обнаружена критическая уязвимость

5261 прочтение Оглавление Назад, к пушкам Время упущено Бог войны и в XXI веке - бог Масштабный конфликт на Украине и растущая напряжённость на Ближнем Востоке породили множество "открытий" относительно способности западных стран участвовать в полномасштабных конвенциональных конфликтах.

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Комментарии
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ВЧ
Влад Черский
Так давайте подождем 29 года, когда они все вооружатся, настроят заводы и объявят нам войну. Они ведь этого и не скрывают. Будем ждать....
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3 час.

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