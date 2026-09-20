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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хэмилтон и Кардашьян посетили открытие музея Джорджа Лукаса

Семикратный чемпион «Ф-1» и пилот « Феррари » Льюис Хэмилтон вместе со своей подругой Ким Кардашьян стали гостями на открытии Музея нарративного искусства Лукаса, основанного режиссером и автором «Звездных войн» Джорджем Лукасом.

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