Forbes: из мехбригады ВСУ начали убегать ещё во Франции и Польше, где солдат обучали

Новейшее подразделение украинских войск начало разваливаться еще до прибытия на фронт155-я механизированная бригада ВСУ, которую обучали на Западе, начала разваливаться ещё до прибытия на фронт — из 5800 военных, которые должны быть в подразделении, 1700 человек сбежали ещё во время обучения во Франции и Польше, пишет Forbes.