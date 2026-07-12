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Она подала на развод, но он остался в семье: как Адриано Челентано и Клаудия Мори сохранили брак вопреки громкому скандалу

Она подала на развод, но он остался в семье: как Адриано Челентано и Клаудия Мори сохранили брак вопреки громкому скандалу

В 1980 году на съёмках комедии «Укрощение строптивого» между Адриано Челентано и Орнеллой Мути разгорелась нешуточная страсть.

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