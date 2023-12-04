У иностранных компаний отобрано право управления аэропортом Пулково в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 1 декабря /Синьхуа/ -- Новым владельцем управляющей компании аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге станет российское ООО "Холдинг ВВСС", у иностранных компаний временно изъято право на управление аэропортом.
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