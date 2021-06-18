Как же научиться знакомиться с женщинами?

Всё о женщинахПолитикаКак же научиться знакомиться с женщинами?Привет Яна, Прочитав много писем из рубрики «Где же найти нормального мужика» пишу я вам с другой стороны этой проблемы.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЯЯнаНе надо женщину воспринимать, как инопланетянку... Она тоже нуждается в мужчине не меньше, чем он в ней. Визуально понравилась, подходи, представься, предложи в конце концов проводить, если это на улице. И надо сразу выяснять насколько свободна предполагаемая партнёрша. И ещё неизвестно всё ли в ней может устроить. Симпатии по типажу возникают сразу. Мужчина должен быть более активен в этом плане. Это не даст женщине возможность хотя бы на начальных этапах доминировать. И главное не бояться отказов. Это, как правило, касается инициаторов знакомства. Он же не может знать кто перед ним, с какими запросами... Надо просто воспринимать это как данность. Все эти переживания по поводу отказа связаны с заниженной самооценкой. И над этим надо работать-понять причину такой самооценки. Всегда надо искать в партнёре взаимность. И никогда никого добиваться не нужно. Всё бывает ясно с самого начала.ЛеонидСумасшедше красивая и умная женщина сказала... Не надо нас , таких красивых, бояться! Уже лет 20 не боюсь. И в этом есть своя прелесть!Комментировать
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