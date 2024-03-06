Турецкий терминал перестал принимать российскую нефть из-за санкций

Один из средиземноморских нефтяных терминалов Турции Dortyol больше не будет принимать российскую нефть на фоне усиления санкционного давления со стороны США, пишет Reuters со ссылкой на управляющую терминалом компанию Global Terminal Services (GTS).
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