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Мировое обозрение

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«Это только начало»: Кипрский журналист предрёк усиление ударов по Украине к зиме

«Это только начало»: Кипрский журналист предрёк усиление ударов по Украине к зиме

Главное в тезисах: Прогноз эскалации: Кипрский журналист Алекс Христофору предрёк усиление российских ударов по военным объектам и предприятиям ВПК Украины по мере приближения зимы, назвав текущую ситуацию «только началом».

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