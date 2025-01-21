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У Райффайзенбанка отсудили почти 200 миллиардов рублей

У Райффайзенбанка отсудили почти 200 миллиардов рублей

Суд обязал Райффазенбанк выплатить 195 миллиардов рублей компании «Распериа» Арбитражный суд Калининградской области обязал Райффайзенбанк выплатить почти 200 миллиардов рублей по иску компании «Распериа».

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