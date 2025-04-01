Мировой список Forbes пополнился 15 новыми именами предпринимателей с российским гражданством. Теперь в авторитетном рейтинге представлено 146 граждан… Российские миллиардеры бьют рекорды: Forbes фиксирует исторический максимум .
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