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Российская ПВО за ночь сбила 23 беспилотника над шестью областями страны

Российская ПВО за ночь сбила 23 беспилотника над шестью областями страны

Средства российской противовоздушной обороны за ночь нейтрализовали 23 украинских беспилотника над областями: Брянская, Орловская, Курская, Калужская, Белгородская и Смоленская.

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