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В Сингапуре началось первое дежурство робокопа

В Сингапуре началось первое дежурство робокопа

Робот, следящий за соблюдением общественного порядка, приступил к патрулированию улиц в Сингапуре.Оснащенный камерами и приборами ночного видения робот «Хавьер» с этого дня начал следить за соблюдением правил общественного поведения в Сингапуре.

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