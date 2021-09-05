В Сингапуре началось первое дежурство робокопа

Робот, следящий за соблюдением общественного порядка, приступил к патрулированию улиц в Сингапуре.Оснащенный камерами и приборами ночного видения робот «Хавьер» с этого дня начал следить за соблюдением правил общественного поведения в Сингапуре.
Робот, следящий за соблюдением общественного порядка, приступил к патрулированию улиц в Сингапуре.Оснащенный камерами и приборами ночного видения робот «Хавьер» с этого дня начал следить за соблюдением правил общественного поведения в Сингапуре.
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