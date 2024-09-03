Налоговые доначисления бизнесу упали до минимума за три года

На июль 2024 года бизнесу и физическим лицам дополнительно начислили 207 млрд рублей налогов и штрафов по итогам камеральных (проводятся без очного присутствия в организации, по документам) и выездных проверок.
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