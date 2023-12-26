МЧС: число пострадавших при атаке в Феодосии возросло до пяти, один из них погиб

Число пострадавших в результате атаки ВСУ на Феодосию возросло до пяти, один из них погиб. Об этом информирует РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-центр замначальника главного управления МЧС России по республике Игоря Скуртула.
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